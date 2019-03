-No tanto. No diría que aquí puedo tener mas problemas que en otros lugares. Sabemos que las redes sociales en todo el mundo pueden ser un lugar muy conflictivo. Pero no vale la pena debatir con gente que no va a cambiar su posición. De todas maneras, la mayoría de la gente quiere tener un contacto. Lo importante es saber que tenemos una relación muy diversa con Argentina. De cultura, deportes, ciencia y tecnología. Vamos trabajando en eso. Intercambiando experiencias con la gente también.