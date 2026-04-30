Gorditas de leche condensada rellenas de cajeta: receta fácil, dulce y perfecta para antojo casero

Las gorditas de leche condensada rellenas de cajeta destacan por su textura suave y sabor dulce, ideales como postre tradicional mexicano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gorditas de leche condensada rellenas de cajeta son una opción tradicional que combina textura suave con un sabor intenso y dulce. Este tipo de preparación resulta ideal para quienes buscan un postre sencillo que no requiera técnicas complicadas.

La mezcla base permite obtener una masa manejable que, al cocinarse, adquiere una consistencia esponjosa por dentro y ligeramente dorada por fuera. El relleno de cajeta aporta un contraste cremoso que realza cada bocado.

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Su elaboración en casa es práctica y rápida, lo que las convierte en una alternativa accesible para cualquier momento.

Ingredientes para gorditas de leche condensada

La receta básica de gorditas de leche condensada utiliza harina de trigo, huevo y polvo para hornear, logrando una masa esponjosa y fácil de trabajar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr una buena textura y sabor, es importante respetar las proporciones de los ingredientes. Esta receta utiliza elementos básicos que permiten un resultado equilibrado.

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2 tazas de harina de trigo

1 lata de leche condensada

1 huevo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Cajeta al gusto para rellenar

Mantequilla o aceite para cocinar

Estos ingredientes permiten formar una masa suave y fácil de trabajar, además de un relleno que aporta dulzura y cremosidad.

La calidad de los productos influye en el resultado final, por lo que se recomienda utilizar ingredientes frescos para mejorar la preparación.

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Preparación paso a paso

La cajeta aporta un relleno cremoso y dulce que equilibra a la perfección con la consistencia esponjosa de las gorditas caseras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de elaboración es sencillo y no requiere equipo especializado, lo que facilita su preparación en casa sin dificultad.

Mezclar la harina, el polvo para hornear y la sal

Agregar la leche condensada y el huevo, integrando hasta formar una masa

Dividir la masa en porciones y formar pequeñas gorditas

Colocar un poco de cajeta en el centro y cerrar la masa

Aplanar ligeramente cada gordita

Cocinar en un sartén con mantequilla o aceite a fuego medio

Voltear cuando estén doradas por un lado y cocinar el otro

Es importante controlar la temperatura para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.

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Al finalizar, se obtienen gorditas suaves, con un interior dulce y una superficie ligeramente crujiente.

Consejos para mejorar la receta

Acompañar las gorditas de leche condensada con bebidas calientes y un extra de cajeta hace que la receta sea perfecta para cualquier ocasión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar tanto la textura como la presentación de las gorditas sin complicar el proceso.

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Cocinar a fuego medio para asegurar una cocción uniforme

No agregar demasiada cajeta para evitar que se salga

Servir calientes para disfrutar mejor su textura

También se pueden acompañar con bebidas calientes o añadir un toque adicional de cajeta al momento de servir.

Estos detalles permiten resaltar el sabor y mejorar la experiencia al consumirlas, manteniendo siempre la esencia de la receta.

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