Gorditas de leche condensada rellenas de cajeta: receta fácil, dulce y perfecta para antojo casero

Las gorditas de leche condensada rellenas de cajeta son una opción tradicional que combina textura suave con un sabor intenso y dulce. Este tipo de preparación resulta ideal para quienes buscan un postre sencillo que no requiera técnicas complicadas.
La mezcla base permite obtener una masa manejable que, al cocinarse, adquiere una consistencia esponjosa por dentro y ligeramente dorada por fuera. El relleno de cajeta aporta un contraste cremoso que realza cada bocado.
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Su elaboración en casa es práctica y rápida, lo que las convierte en una alternativa accesible para cualquier momento.
Ingredientes para gorditas de leche condensada
Para lograr una buena textura y sabor, es importante respetar las proporciones de los ingredientes. Esta receta utiliza elementos básicos que permiten un resultado equilibrado.
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- 2 tazas de harina de trigo
- 1 lata de leche condensada
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Cajeta al gusto para rellenar
- Mantequilla o aceite para cocinar
Estos ingredientes permiten formar una masa suave y fácil de trabajar, además de un relleno que aporta dulzura y cremosidad.
La calidad de los productos influye en el resultado final, por lo que se recomienda utilizar ingredientes frescos para mejorar la preparación.
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Preparación paso a paso
El proceso de elaboración es sencillo y no requiere equipo especializado, lo que facilita su preparación en casa sin dificultad.
- Mezclar la harina, el polvo para hornear y la sal
- Agregar la leche condensada y el huevo, integrando hasta formar una masa
- Dividir la masa en porciones y formar pequeñas gorditas
- Colocar un poco de cajeta en el centro y cerrar la masa
- Aplanar ligeramente cada gordita
- Cocinar en un sartén con mantequilla o aceite a fuego medio
- Voltear cuando estén doradas por un lado y cocinar el otro
Es importante controlar la temperatura para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.
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Al finalizar, se obtienen gorditas suaves, con un interior dulce y una superficie ligeramente crujiente.
Consejos para mejorar la receta
Existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar tanto la textura como la presentación de las gorditas sin complicar el proceso.
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- Cocinar a fuego medio para asegurar una cocción uniforme
- No agregar demasiada cajeta para evitar que se salga
- Servir calientes para disfrutar mejor su textura
También se pueden acompañar con bebidas calientes o añadir un toque adicional de cajeta al momento de servir.
Estos detalles permiten resaltar el sabor y mejorar la experiencia al consumirlas, manteniendo siempre la esencia de la receta.
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