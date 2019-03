– No, la verdad que no. Pero creo que vamos a hacer mucho ruido, estamos haciendo una campaña muy a pulmón, porque son las mujeres las que hacen el merchandising de la campaña. No sé si no seremos noticia el 7 de abril, me tengo mucha confianza, porque ahora que no se puede presentar Weretilnek, el peronismo votará dividido, así que yo creo que nosotros tenemos posibilidades. Se tienen que alinear varios planetas, pero creo que puede darse porque me parece que se dan cuenta que nosotros vamos a gobernar para todos, no importa si son radicales o peronistas o del PRO.