Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 15 de junio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 4.047,17 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 0,97% respecto al precio de cierre anterior de 4.008,44 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 1%, mientras que en el último año su valor ha caído un 12,78%.

El euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor en el mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,55%, superior a la volatilidad de referencia del 17,31%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Álvaro Uribe llamó al candidato Abelardo de la Espriella, estos son los temas que trataron

El expresidente le deseo buena suerte en las elecciones y charlaron sobre las propuestas de campaña

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Álvaro Uribe llamó al candidato Abelardo de la Espriella, estos son los temas que trataron

Empresarios colombianos decidieron su voto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Es la alternativa más conveniente”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, remarcaron que fortalecer instituciones sólidas y asegurar un ambiente propicio para la inversión formal son prioridades ineludibles en la decisión que enfrentan los colombianos en esta encrucijada electoral

Empresarios colombianos decidieron su voto entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Es la alternativa más conveniente”

Jaime Raúl Salamanca se burló de Daniel Briceño por “sacarse a escondidas el carro de su papi” para apoyar a De la Espriella

La presencia del congresista electo en una caravana política llamó la atención por la reacción que provocó el expresidente de la Cámara de Representantes, uno de los principales simpatizantes de Iván Cepeda

Jaime Raúl Salamanca se burló de Daniel Briceño por “sacarse a escondidas el carro de su papi” para apoyar a De la Espriella

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Ambos equipos inician su participación con la intención de sumar puntos en una zona competitiva del torneo. El conjunto asiático cuenta con mayor experiencia en este tipo de competencias, mientras que el equipo oceánico regresa a la fase final después de varios años

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

La joven recibió el apoyo de sus seres queridos en una noche en la que celebraron con una tranquila cena, sin dejar de lado el recuerdo del hombre que la educó en sus primeros años de vida y al que reconoce como su padre, pese a que la sangre no los unía

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

Violeta Bergonzi se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés al interior de una iglesia: “No es un lugar donde se pueda posar”

Así reaccionó una periodista colombiana al saludo de Cristiano Ronaldo durante los entrenamientos de Portugal

Juanda Caribe confirma que está soltero y pone freno a los rumores sobre Mariana Zapata: “Mi realidad”

Deportes

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

El ídolo colombiano de River Plate que fue el referente de Radamel Falcao en los inicios de su carrera profesional

Árbitros colombianos fueron designados para el segundo partido de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falcao se arriesgó con lo que sería un buen Mundial 2026 para la Selección Colombia: “El equipo puede superar lo que hizo en 2014″

Portugal tuvo que cambiar sus planes de entrenamiento de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA por tormenta eléctrica en Miami