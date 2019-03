En el proceso del plebiscito se imponen tres requisitos: a) que se efectúe en oportunidad de la primera elección general que se realice; b) no podrá llevarse a cabo sino con intervalo de dos años; c) toda propuesta se tendrá por rechazada si una mayoría de más del 35% de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba.