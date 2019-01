Con esa decisión, el máximo tribunal dejó firme la consulta popular de este domingo, que se llevará a cabo en medio de acusaciones de "fraude" y cuestionamientos de la oposición. "La Corte no niega su competencia originaria en la cuestión, y dice que es prematuro opinar sobre la validez o no de la enmienda, ya que el proceso de votación en sí mismo no genera afectación concreta, y que el daño denunciado recién se configuraría en caso que la enmienda fuera aprobada. En definitiva, que todavía no es momento de analizar la cuestión", señaló la UCR tras el fallo del máximo tribunal.