El primer paso en estos casos es la aceptación o no del nombramiento. Palliotti dijo que no. En una nota enviada a Casación, la magistrada detalló toda su agenda de juicio que le impide, por el cúmulo de trabajo, tomar el nuevo cargo. Informó que está haciendo un juicio por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por la tragedia aérea de Austral, por lavado de dinero a Báez y otro por narcotráfico en el caso conocido como "Narcoarroz". También que tiene previsto iniciar otro proceso al represor y ex agente de civil del Ejército Raúl Guglielminetti. El tribunal de Palliotti además tiene el caso "Los Sauces", en el que también está acusada la ex mandataria aunque todavía no tiene fecha de inicio.