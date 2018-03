"Estamos en un limbo", repiten desde hace una semana los jueces, según puso saber Infobae de colegas que hablan a diario con ellos. El tribunal 10 ya no existe y el federal 9 no funciona. "Desaparecimos de la guía judicial", señalan. Tan es así que ya no reciben causas porque ninguno de los dos tribunales están en el sorteo de expedientes.