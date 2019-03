Además, y sin mencionarlo, responsabilizó a Ramón Mestre de la ruptura de Cambiemos: "Se hace difícil cuando las conductas no contribuyan a armar un equipo; vos querés ser parte de un equipo pero no te bancás que un director técnico te diga dónde jugar. Hemos perdido la oportunidad para arrancar de otra manera, pero el intendente de Córdoba no tiene buenos números, no tiene una gestión de esas que te permite ponerte caprichoso".