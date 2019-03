Aunque en el radicalismo algunos como Morales preferirían que Mestre espere a otro turno electoral, Cornejo reclama que se respete una tradición radical y de los partidos políticos, que las diferencias se diriman en las urnas en elecciones internas. Pero con una salvedad. "Si no hay tiempo, si no hay cronograma, se deberá buscar un acuerdo y el acuerdo debe contemplar a ambas partes pero fundamentalmente debe privilegiar la unidad de Cambiemos en Córdoba. No hay ninguna chance para una división de Cambiemos en ninguna provincia y no la hay tampoco para Córdoba", respondió.