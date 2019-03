"Entre todos acordamos ser parte de una interna. Pero lo dije recién, una interna en que se demostró que no quieren participar. La democracia deja de ser democracia si sólo participo sabiendo que tengo garantizado el resultado. Por eso aquí no se rompe nada, porque no se puede romper algo que no se construyó. Que deliberadamente no construyeron. El dedo es algo cómodo, pero no es democrático. Y además a mí, el dedo desde Buenos Aires, como cordobés, no me gusta", dijo Mestre en las últimas horas.