"Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva", dijo el senador a medios acreditados en el Congreso, en línea con su ya histórica postura respecto de este tema. Además, agregó que "no se ha modificado nada desde el punto de vista de nuestra posición y resaltó que "no se llevó adelante el juicio ni se definió la responsabilidad penal sobre los hechos". No obstante, Pichetto aclaró que "cuando haya sentencia definitiva, procederá el desafuero".