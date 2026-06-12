Álvaro Uribe dijo que, sin importar el resultado electoral, habrá un estallido social de la izquierda en Colombia después de las elecciones

Álvaro Uribe Vélez: el video aborda su perspectiva sobre el proceso electoral y la eventualidad de un estallido social atribuido a la izquierda, sin importar los resultados de los comicios - crédito @CeDemocratico/X

Durante una transmisión en vivo realizada el 12 de junio de 2026, el expresidente Álvaro Uribe alertó sobre la posibilidad de un escenario de violencia social en Colombia vinculado a los resultados de las próximas elecciones.

Uribe sostuvo que sectores de izquierda, encabezados por el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, podrían impulsar un estallido social con el objetivo de imponer reformas o rechazar un eventual nuevo gobierno, y llamó a la ciudadanía a prepararse y rechazar cualquier intento de desestabilización.

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El expresidente Álvaro Uribe advirtió que “esa es la gran amenaza” y sostuvo que, “independiente del resultado de las elecciones”, la izquierda recurriría a un “estallido social violento” para alcanzar sus objetivos.

En su intervención, Uribe planteó dos escenarios ligados al desenlace electoral y señaló al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda: “Ellos, si ganan, estallido social violento para sacar a la fuerza las reformas estatizantes neocomunistas de Petro. Y si pierden, estallido social violento contra el nuevo gobierno”.

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El exmandatario también llamó a una reacción anticipada ante ese eventual panorama: “El pueblo colombiano tiene que preparar, decirle de entrada: no aceptamos”.

En su intervención pública, el exjefe de Estado afirmó que ambos líderes de izquierda promoverían protestas con fines de presión, tanto si vencen en las urnas como si quedan en la oposición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uribe incluyó en su mensaje una referencia a las Fuerzas Armadas y mencionó la posibilidad de movilizaciones: “Si tenemos que salir a las calles a pedirle a las Fuerzas Armadas multitudinariamente su protección, lo tendremos que hacer”.

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En el cierre de su declaración, insistió en que no se debe “aceptar más” lo que describió como una acción de Petro y Cepeda y afirmó: “No podemos aceptar más esta acción de Petro y Cepeda de destruir a Colombia”.

Gustavo Petro e Iván Cepeda dejarán al país sin energía, aseguró Álvaro Uribe

El Ministerio de Ambiente activó una alerta temprana nacional debido a la llegada anticipada del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento que ya muestra sus efectos tres meses antes de lo previsto, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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La entidad advirtió que el fenómeno podría intensificarse durante el segundo semestre de 2026 y persistir hasta inicios de 2027, afectando la disponibilidad de agua, la agricultura y la generación de energía en el país.

El Instituto detalló que las actuales condiciones climáticas, con temperaturas elevadas y menor cantidad de lluvias, podrían causar una disminución significativa en los niveles de ríos, embalses y lagunas. Esto pondría en aprietos a varias hidroeléctricas, que podrían ver afectado el suministro de energía en algunas regiones.

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Uribe publicó el mensaje desde su cuenta de X la mañana del viernes 12 de junio de 2026 - crédito @AlvaroUribeVel/X

En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente al anuncio del Gobierno sobre el fenómeno climático. Desde su cuenta oficial en X, Uribe lanzó una crítica directa al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmando: “Ante un posible apagón, Petro y Cepeda dejan al país sin energía y con hambre pero no les importa”.

La probabilidad de que El Niño se mantenga entre noviembre y enero ronda el 96%, según la NOAA, mientras que la posibilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en ese mismo periodo es del 63%. Estas proyecciones refuerzan las alertas sobre el impacto que el fenómeno puede tener en Colombia en los próximos meses, especialmente en sectores estratégicos como el agrícola y el energético.

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Ante la inminencia del fenómeno, las autoridades colombianas han comenzado a tomar medidas preventivas para mitigar los efectos sobre la población y los ecosistemas. El Ideam señaló que el sector ambiental llevaba meses advirtiendo sobre la evolución de las condiciones climáticas que finalmente desencadenaron la alerta nacional.

El expresidente antioqueño apuntó contra el hoy mandatario y el candidato del Pacto Histórico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (foto composición Mariano Vimos/Colprensa | Juan David Duque/Reuters | @gustavopetrourrego/IG | Lina Gasca/Colprensa)

El fenómeno de El Niño en Colombia suele asociarse a sequías prolongadas y olas de calor, generando presión sobre los recursos hídricos y energéticos del país. Las previsiones actuales obligan a las autoridades y a la sociedad a prepararse para un periodo de menor disponibilidad de agua y posibles restricciones en el suministro eléctrico.

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