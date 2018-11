"Las objeciones planteadas en torno a que no habría suficiente prueba que vincule a Nélida Caballero con Julio Miguel De Vido se desvanecen desde el momento en que no sólo había denunciado el domicilio" del ex ministro de Planificación, "sino que también allí radicó los automóviles adquiridos y lo aportó para tramitar su documento", se sostuvo.