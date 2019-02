"(Pochetti) me dijo que me había citado a su casa para decirme que solamente podía contar con la defensa del estudio de Miguel Ángel Plo, que no contrate otro abogado debido a que ella y su marido tenían un acuerdo con el Dr. Luis Rodríguez para que la causa no avanzara. Me dio a entender que era a cambio de dinero, pero no sé cuánto. Me dijo que de ese pago se ocupó Miguel Ángel Plo. No me sorprendió porque ya me lo había referido mi ex marido".