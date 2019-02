En los últimos días Rodríguez – un magistrado de extremo bajo perfil- volvió a estar en medio de la polémica pública, luego de que la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, declarara como arrepentida en la causa de los cuadernos. Frente a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, Carolina Pochetti sostuvo que, que a través de su ex abogado hoy también detenido, Miguel Ángel Pló, le habrían pagado a Rodríguez U$S 10 millones para favorecer su situación procesal, la de su marido fallecido y la de varios testaferros implicados en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, vinculada a las revelaciones de los Panama Papers.