La referente de La Cámpora a nivel provincial y local en la ciudad de La Plata, Florencia Saintout elevó cuestionamientos no solo a Vidal, sino a Macri y al intendente Julio Garro: "Cambiemos cuenta un país, una provincia y una ciudad que no existen. La Plata es una de las ciudades con mayor desempleo del país. Vidal mintió cada año en el inicio de sesiones, no sabemos cuáles serán las mentiras de este año pero sabemos que van a ser las últimas".