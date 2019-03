"Acá quiero ser tajante: necesitamos que la Justicia nos acompañe. No puede ser que la Policía de la Ciudad detiene a un chorro que arrastró 10 metros a una mujer para robarle la cartera, y la justicia lo libere por 700 pesos. Me indigna y me da mucha bronca. La puerta giratoria se tiene que terminar", fustigó.