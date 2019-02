"Me parece que el concepto de unidad que se plantea desde Alternativa Federal, la idea de un esfuerzo nacional para sacar al país de la crisis, está calando hondo en el eje del discurso", señaló Pichetto en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos."No tiene que ver con el pasado, no tiene nada que ver con Cristina Fernández", indicó.