c. A partir de simples fotocopias, el juez ordenó la detención de decenas de personas con el indisimulable propósito de presionarlas y obligarlas a recitar un libreto que ya estaba armado, esto es: que los anteriores gobiernos constituían una "asociación ilícita". La suerte de quienes no se adhirieran a semejante maniobra fue graficada por Stornelli con la ya famosa frase "no habrá sortijas para todos", palabras que seguramente pasarán a la historia como muestra del descaro con el que se ha procedido en el expediente.