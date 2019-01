-Es una expresión individual, respetable, pero yo en lo personal no la comparto. Alternativa Federal creemos que tiene que tener identidad. Si no tenés identidad… yo no soy un papel en el viento. Así como digo no al desafuero en la etapa de instrucción o la prisión preventiva, porque no corresponde, también digo no a la continuidad de un proyecto que ya tuvo 12 años. Y el peronismo tiene que reformularlo, cambiarlo, trabajar con nuevos liderazgos para recomponer la confianza de la ciudadanía. Yo no odio. En política no hay que odiar, es una estupidez. Lo que sí tengo es una mirada desde el punto de vista del análisis político distinto, que me determina que esa unidad, que es un fin loable, porque es bueno que la familia esté unida, ahora en la política es otra cosa. Me tenés que decir a dónde vas, cuál es el programa. ¿El de La Cámpora? ¿La conducción estratégica ideológica de Carlos Zannini?