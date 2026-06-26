Colombia

Antonella Petro le deseó suerte a Abelardo de la Espriella en la presidencia de Colombia: “La causa es la vida”

La hija de Gustavo Petro habló sobre el futuro de los movimientos políticos de izquierda en el país

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La hija de Gustavo Petro reconoció el triunfo de la derecha en los comicios - crédito @Anto_Petro_Alcocer/Instagram

Antes de los comicios del 21 de junio, en los que Abelardo de la Espriella fue elegido por los colombianos para que sea el nuevo presidente de la República, Antonella Petro, hija del mandatario actual, realizó varios videos para apoyar al candidato Iván Cepeda.

En sus redes sociales, la adolescente habló sobre comunidades como los Army, las fans de Morat y los seguidores de Bad Bunny para asegurar que el nuevo presidente de Colombia debería ser el candidato del Pacto Histórico, que quedó en segundo lugar.

En la tarde del 26 de junio, cinco días después de las elecciones, Antonella Petro reapareció en redes sociales con un video en el que habló de la derrota de Cepeda.

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Antonella Petro en Instagram
Antonella Petro reconoció el triunfo de De la Espriella en las urnas - crédito @Anto_Petro_Alcocer/Instagram

En la descripción de la publicación, la hija de Gustavo Petro habló sobre lo que debe seguir para los movimientos políticos de izquierda y para las personas que votaron por Iván Cepeda.

“La esperanza de Colombia no se acaba en las urnas. Al contrario, hoy está más viva que nunca. ¡Somos más de doce millones de personas unidas bajo un mismo propósito! Nos tenemos los unos a los otros y nos cuidaremos juntos porque cuando la causa es la vida, la vida no se rinde".

El mensaje de Antonella Petro a Colombia

Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia

En primer lugar, Petro Alcocer pidió disculpas por los días que tardó en pronunciarse y argumentó que estaba esperando poder estar lista para “hablarles desde el corazón” a sus seguidores.

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En su discurso, la hija del presidente reiteró que la esperanza de Colombia está viva y volvió a mencionar los votos que recibió Iván Cepeda en las urnas como un motivo para pensar de manera positiva; además, añadió que hay una generación que sigue sin contar por no tener cédula.

Somos más de doce millones de personas vibrando bajo el mismo propósito, más los que no estamos contados por no tener cédula todavía. Nuestro mayor poder es que nos tenemos los unos a los otros y que nos vamos a proteger los unos a los otros. Y cuando la causa es la vida, la vida nunca se rinde. Y acá estamos para demostrarlo”.

Antonella Petro aprovechó para enviarle un mensaje a Abelardo de la Espriella, al que le deseó buena suerte en la presidencia y le pidió dejar de pensar en “destripar” a la oposición.

Justamente porque quiero a Colombia, espero que al nuevo presidente le vaya bien, porque si a él le va bien, le va bien a Colombia y a todos nosotros. Y para que eso pase, tiene que entender que no solo es el candidato de un sector, es el presidente de todos, inclusive los que no están de acuerdo con él. Para gobernar con éxito, tiene que dejar de pensar en destripar a la otra parte del país, que somos más de doce millones de colombianos, solo porque pensamos diferente”.

Antonella Petro afirmó que quiere que De la Espriella sea un buen presidente - crédito Reuters
Antonella Petro afirmó que quiere que De la Espriella sea un buen presidente - crédito Reuters

Por último, Petro Alcocer reiteró que el futuro de Colombia se debe construir sin discursos de odios y sin desprestigiar a los que piensan diferente, y aseguró que sigue creyendo en un país mejor para todos.

Colombia no aguanta ni más odio, ni más divisiones, ni más guerra. Lo que necesitamos es que se dejen los discursos de venganza a un lado y que se sienten con respeto y con altura, escuchando con empatía a los que no votamos igual. Hoy estamos más unidos, más fuertes y más convencidos que nunca. Una Colombia justa, sensible y en paz sí es posible. Déjeme en los comentarios cómo se siente esta tusa electoral. Y abrazo para todos los que estamos entusados”, fueron las palabras de la hija del presidente Gustavo Petro.

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