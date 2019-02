Aunque las indagatorias todavía no habían concluido, la ex jefa de Estado ya había hecho pública su declaración a través de las redes sociales, apenas minutos después de llegar al edificio de Retiro. Pero no la eximió de tener que cumplir con el trámite de declarar en las ocho causas. Seis fueron en la secretaria 22 y otras dos en la secretaria 21. Fueron casi dos horas de permanencia en la sede judicial.