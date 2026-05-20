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Trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas: el postre fácil que sorprende con cada bocado

Una preparación cremosa y crocante que combina dulzura intensa con una textura suave ideal para compartir en reuniones o disfrutar como antojo casero

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Primer plano de trufas de chocolate con cobertura de avellanas y un glaseado claro. Una trufa está mordida, revelando su interior con avellanas.
Deliciosas trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas, una opción fácil y sorprendente para cualquier ocasión, presentadas con un toque de avellanas troceadas y sirope. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas se han convertido en una de las recetas más buscadas para quienes desean un postre rápido y con gran sabor. Su preparación sencilla permite obtener un resultado atractivo sin necesidad de horno ni técnicas complejas.

La mezcla entre el chocolate y la crema de avellanas crea una textura cremosa que se complementa con el toque firme de las galletas trituradas. Además, estas pequeñas porciones resultan prácticas para conservar en refrigeración y servir en cualquier momento.

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Otro de sus atractivos es la versatilidad. Pueden decorarse con cacao, chispas de chocolate o frutos secos para darles una presentación diferente sin modificar la esencia de la receta.

Un dulce casero que gana espacio en celebraciones y reuniones

Primer plano de trufas de chocolate con trozos de galleta y una avellana en el centro, espolvoreadas con cacao, sobre una tabla de madera.
Deliciosas trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas, espolvoreadas con cacao y decoradas con menta, presentadas en una tabla de madera junto a avellanas y galletas enteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas rápidas han tomado fuerza por su practicidad y por ofrecer opciones accesibles para preparar en casa. Estas trufas destacan porque requieren pocos ingredientes y un proceso simple que puede realizarse en minutos.

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La combinación de sabores genera un equilibrio entre lo intenso del chocolate y el carácter cremoso de la avellana. Esto las convierte en una alternativa ideal para acompañar café, compartir en reuniones o servir como detalle dulce después de una comida.

Su tamaño también ayuda a que sean fáciles de presentar. Al formar pequeñas esferas, el postre adquiere un aspecto llamativo que puede adaptarse a distintas ocasiones especiales o celebraciones familiares.

Ingredientes y preparación para lograr una textura suave y cremosa

Un plato rústico con trufas de galleta de chocolate y crema de avellanas. Algunas están espolvoreadas con cacao y otras decoradas con glaseado y avellanas.
Deliciosas trufas caseras de galleta de chocolate y crema de avellanas, algunas decoradas con glaseado y avellanas, presentadas sobre un plato rústico con espolvoreado de cacao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 200 gramos de galletas de chocolate
  • 150 gramos de crema de avellanas
  • 100 gramos de queso crema
  • 150 gramos de chocolate derretido
  • Cacao en polvo para decorar

Preparación

  1. Triturar las galletas hasta obtener una textura fina.
  2. Mezclar las galletas con la crema de avellanas y el queso crema.
  3. Formar pequeñas bolas con la mezcla.
  4. Llevar al refrigerador durante 20 minutos.
  5. Cubrir las trufas con chocolate derretido.
  6. Espolvorear cacao en polvo y refrigerar nuevamente hasta que el chocolate endurezca.

La mezcla debe quedar compacta y fácil de manipular para lograr una forma uniforme. El reposo en frío ayuda a intensificar la textura y mejora la consistencia final del postre.

Una receta sencilla para disfrutar en cualquier momento

Un plato blanco contiene siete trufas de chocolate y avellanas; una está cortada mostrando su relleno de crema de avellanas y trozos de galleta. Se ve un tenedor.
Trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas, un postre fácil y sorprendente, presentadas en un plato blanco con una de ellas cortada para revelar su interior cremoso y sus capas de galleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas trufas pueden prepararse con anticipación y mantenerse refrigeradas para conservar su sabor y firmeza. Esa característica las vuelve prácticas para quienes buscan postres listos para servir.

También permiten agregar detalles creativos como coco rallado, nueces picadas o cobertura extra de chocolate. Cada variación aporta una presentación distinta sin alterar la preparación original.

Con pocos pasos y una combinación clásica de ingredientes, esta receta demuestra que un postre casero puede ser simple, atractivo y lleno de sabor.

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