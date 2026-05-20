Trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas: el postre fácil que sorprende con cada bocado

Deliciosas trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas, una opción fácil y sorprendente para cualquier ocasión, presentadas con un toque de avellanas troceadas y sirope. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas se han convertido en una de las recetas más buscadas para quienes desean un postre rápido y con gran sabor. Su preparación sencilla permite obtener un resultado atractivo sin necesidad de horno ni técnicas complejas.

La mezcla entre el chocolate y la crema de avellanas crea una textura cremosa que se complementa con el toque firme de las galletas trituradas. Además, estas pequeñas porciones resultan prácticas para conservar en refrigeración y servir en cualquier momento.

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Otro de sus atractivos es la versatilidad. Pueden decorarse con cacao, chispas de chocolate o frutos secos para darles una presentación diferente sin modificar la esencia de la receta.

Un dulce casero que gana espacio en celebraciones y reuniones

Deliciosas trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas, espolvoreadas con cacao y decoradas con menta, presentadas en una tabla de madera junto a avellanas y galletas enteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas rápidas han tomado fuerza por su practicidad y por ofrecer opciones accesibles para preparar en casa. Estas trufas destacan porque requieren pocos ingredientes y un proceso simple que puede realizarse en minutos.

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La combinación de sabores genera un equilibrio entre lo intenso del chocolate y el carácter cremoso de la avellana. Esto las convierte en una alternativa ideal para acompañar café, compartir en reuniones o servir como detalle dulce después de una comida.

Su tamaño también ayuda a que sean fáciles de presentar. Al formar pequeñas esferas, el postre adquiere un aspecto llamativo que puede adaptarse a distintas ocasiones especiales o celebraciones familiares.

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Ingredientes y preparación para lograr una textura suave y cremosa

Deliciosas trufas caseras de galleta de chocolate y crema de avellanas, algunas decoradas con glaseado y avellanas, presentadas sobre un plato rústico con espolvoreado de cacao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 gramos de galletas de chocolate

150 gramos de crema de avellanas

100 gramos de queso crema

150 gramos de chocolate derretido

Cacao en polvo para decorar

Preparación

Triturar las galletas hasta obtener una textura fina. Mezclar las galletas con la crema de avellanas y el queso crema. Formar pequeñas bolas con la mezcla. Llevar al refrigerador durante 20 minutos. Cubrir las trufas con chocolate derretido. Espolvorear cacao en polvo y refrigerar nuevamente hasta que el chocolate endurezca.

La mezcla debe quedar compacta y fácil de manipular para lograr una forma uniforme. El reposo en frío ayuda a intensificar la textura y mejora la consistencia final del postre.

Una receta sencilla para disfrutar en cualquier momento

Trufas de galletas de chocolate y crema de avellanas, un postre fácil y sorprendente, presentadas en un plato blanco con una de ellas cortada para revelar su interior cremoso y sus capas de galleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas trufas pueden prepararse con anticipación y mantenerse refrigeradas para conservar su sabor y firmeza. Esa característica las vuelve prácticas para quienes buscan postres listos para servir.

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También permiten agregar detalles creativos como coco rallado, nueces picadas o cobertura extra de chocolate. Cada variación aporta una presentación distinta sin alterar la preparación original.

Con pocos pasos y una combinación clásica de ingredientes, esta receta demuestra que un postre casero puede ser simple, atractivo y lleno de sabor.

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