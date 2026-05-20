Disparos, animales conscientes desangrándose y sin aturdir: las prácticas de un matadero de Segovia que habría sacrificado a más de 200 ciervos

Los ciervos habrían sido sacrificados sin aturdimiento previo. (Igualdad Animal)

La fundación Igualdad Animal ha denunciado infracciones “muy graves” de bienestar animal durante la matanza de más de 200 ciervos en el matadero Vicente de Lucas, en Segovia. Según sostiene la organización, las prácticas documentadas en unas grabaciones incluyen disparos múltiples, animales aún conscientes durante el desangrado y ejemplares colgados vivos por una extremidad, hechos que podrían vulnerar la normativa europea de protección animal.

Los ciervos, capturados previamente en el Monte de El Pardo, un espacio natural protegido gestionado por Patrimonio Nacional, fueron trasladados al matadero tras ser sometidos a manipulación y extracción de sus cuernos. La fundación subraya que se trata de animales silvestres no habituados al contacto humano, caracterizados por ser “muy nerviosos y fácilmente excitables o asustadizos”, una condición que puede provocarles niveles extremos de estrés e incluso la muerte.

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Además, la organización asegura haber documentado ocho incumplimientos del reglamento europeo sobre protección de animales en el momento de la matanza. Entre ellos, señala signos evidentes de miedo y estrés agudo, el uso de bastones para forzar el movimiento de los animales y la introducción simultánea de varios ciervos en la zona de sacrificio.

Mortalidad previa a la matanza

Las grabaciones, registradas el 5 de marzo de 2025 y recibidas de forma anónima a finales de octubre de ese mismo año, muestran a varios ciervos en un evidente estado de pánico, intentando huir mientras un trabajador golpea el suelo con un bastón y utiliza una bolsa de plástico para obligarlos a avanzar hacia la zona de sacrificio.

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Antes del inicio de la matanza, más de cinco animales fueron hallados muertos en las instalaciones del matadero. Según apunta Igualdad Animal, estos ciervos podrían haber fallecido a causa de aplastamientos o infartos derivados del miedo extremo provocado por la manipulación humana y las condiciones de traslado y confinamiento.

Imágenes del matadero de Segovia denunciado por una organización animalista. (Igualdad Animal)

Animales conscientes durante el desangrado

Las imágenes muestran, además, que los animales eran introducidos en grupo en la zona de sacrificio, una práctica que generaba situaciones de descontrol en el momento del disparo. Este tipo de manejo, sostiene la fundación, aumenta el riesgo de fallos en la insensibilización y puede provocar heridas graves sin una pérdida inmediata de consciencia.

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Según denuncia la organización, varios ciervos continuaban moviendo patas, cola o cabeza tras recibir los disparos, signos que evidenciarían que el aturdimiento no fue efectivo o no se mantuvo hasta la muerte del animal, tal y como exige la legislación europea. “Las imágenes muestran a animales aterrorizados, conscientes mientras se desangran y sometidos a un manejo incompatible con la legislación de bienestar animal”, ha afirmado el cofundador de la organización, Javier Moreno, quien ha asegurado que no se trata de “hechos aislados”, sino de “fallos sistemáticos”.

Según recoge la organización en su comunicado, los hechos documentados podrían constituir una vulneración del Reglamento (CE) 1099/2009, que obliga a evitar cualquier dolor, angustia o sufrimiento evitable durante la matanza y a garantizar una insensibilización efectiva de los animales hasta el momento de su muerte.

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Además, Igualdad Animal ha presentado una denuncia ante las autoridades competentes y reclama al Gobierno de España y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la apertura de una investigación pública sobre lo ocurrido.

Los animales eran introducidos en grupo en la zona de sacrificio. (Igualdad Animal)

Respuesta de la Consejería de Sanidad

El pasado 22 de diciembre de 2025, la fundación Igualdad Animal presentó una denuncia administrativa ante la Junta de Castilla y León, tras recibir de forma anónima las grabaciones del matadero.

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Por su parte, la Consejería de Sanidad ha confirmado que el matadero de Segovia cuenta con autorización para operar con caza de cría y ha señalado que el sacrificio de estos animales se realiza en un “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”.

Asimismo, el departamento autonómico ha indicado que “los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”.

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Tras la recepción de la denuncia y dentro del marco del control oficial, la Consejería asegura que intensificó las actuaciones de supervisión, revisó los protocolos aplicables y promovió “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, teniendo en cuenta las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

“Como resultado de estas actuaciones se formularon requerimientos orientados a reforzar determinadas medidas operativas y a mejorar la adaptación de las instalaciones y procedimientos a las características específicas de esta especie, con el fin de optimizar las condiciones de sacrificio y reforzar las garantías en materia de bienestar animal”, concluye la Consejería de Sanidad.

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