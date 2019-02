-Creo que no se han dado cuenta aquellos que votaron a Macri de lo que iban a sufrir. Y no pongo el foco en por qué le creyeron. La gente quiere creer. Le creyeron porque le dijeron que iban a vivir mejor, que no iban a pagar impuesto a la ganancia, que los docentes iban a ganar 40 mil pesos, que iban a comprar dólares. Hoy la gente no tiene para ahorrar en pesos pero algunos votaron para comprar dólares. No está mal que la gente haya creído, lo que está mal es que le hayan mentido como le mintieron.