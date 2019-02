El ex funcionario le respondió a aquellos que lo catalogan como "de derecha" dentro del kirchnerismo. "No soy de los que creen en la mano dura, creo en la mano justa. Para generar condiciones de mano justa nadie en la vida encuentra lo que no sabe que está buscando, no hay muchos referentes en la Argentina preparados para abordar el tema de la seguridad. Es mucho más fácil opinar desde el progresismo que actuar desde una política peronista".