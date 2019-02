El ex ministro será funcional al proyecto kirchnerista y a los intereses de Cristina Kirchner. Si tiene que competir en la provincia, lo hará. Y si no acompañará la candidatura que lleve en la boleta el sello de Unidad Ciudadana. Las recorridas de Kicillof por las calles bonaerenses no son nuevas. Un año y medio atrás hizo campaña por la ex Presidente y llegó a las localidades adonde ella no fue. En ese momento se dio cuenta de que tiene el mismo punto débil que el espacio político que integra: su figura tiene un alto nivel de aceptación en el conurbano pero no así en el interior de la provincia.