Si se confirma que las elecciones serán el 9 de junio, para principios de marzo el Gobierno deberá tener decididos sus candidatos porque hay que firmar las alianzas. Pero con una salvedad: no se podría crear el sello "Cambiemos" ya que el radicalismo no renovó las autoridades provinciales cuyos mandatos vencieron a fines de 2018. De todos modos, esto no es visto con malos ojos por los posibles postulantes ya que el objetivo es "provincializar" los comicios porque la imagen de Mauricio Macri está muy baja en Tucumán y la de Cristina Kirchner muy bien considerada.