Si bien la declaración de Manzanares no fue homologada por el juez Claudio Bonadio, Infobae reveló el viernes pasado que el contador había hablado de esa manipulación en la pericia en su rol de imputado colaborador. "No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares en orden a los hechos investigados en la presente, pero es que dichas circunstancias ya habían sido puestas en conocimiento de V.S. en oportunidad de solicitar la nulidad del sobreseimiento dictado el 18 de diciembre de 2009 por el ex-juez Oyarbide", sostuvo la Unidad de Información Financiera.