Cuando mañana Báez esté con los magistrados le van a preguntar por qué no se presentó en la audiencia y si el motivo fue la salud del hijo por qué no la informó telefónicamente con anticipación. En el tribunal tienen una hipótesis: "Creemos que sabía del pedido de detención del fiscal y el temor de quedar preso. Es raro que no hayan venido a la audiencia ni él ni sus abogados".