Las gestiones nunca pueden analizarse, salvo casos extremos, en ‘todo estuvo mal o todo estuvo bien’. Lifschitz empezó, a diferencia de otros gobernadores socialistas, a poner una mirada en las obras de infraestructura productiva; en los casos anteriores, se había puesto la mirada en las obras de infraestructura social, como hospitales, comisarias, escuelas. Así y todo, creo que en educación no cubrieron las expectativas que uno podía tener. Los avances han sido muy pobres, es más, han sido retrocesos. Otra crítica es en relación a lo que se conoce como gestión del riego: no se desarrolló un plan estratégico para prever todo lo que hoy estamos viendo con las inundaciones. Esto no se ha encarado con seriedad, yo hago la comparación entre el narcotráfico y el cambio climático. En Santa Fe estuvo muy presente el discurso de que Argentina era un lugar de paso, pero no de producción de droga, y eso fue una manera de no reconocer el problema que se fue acrecentando en Santa Fe y en Rosario, y que terminó de explotarnos en la cara. Con los desastres climáticos es más o menos lo mismo. No reaccionamos en ponerlo en la agenda como un tema importantísimo, sobre todo por la posición que plantearon Brasil y Estados Unidos en las últimas cumbres mundiales. Por eso vemos las lluvias que hay, las inundaciones; se espera hasta último momento para tratar de solucionar las cosas en lugar de anticiparse.