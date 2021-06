“Nuestra ventaja es irreversible”: Evelyn Salgado se declaró ganadora en Guerrero

Evelyn Salgado agradeció a los dirigentes nacional y estatal de Fuerza por México, al candidato Manuel Negrete y a militantes y simpatizantes del partido (Foto: cortesía Morena)

Evelyn Salgado Pineda, candidata a la gubernatura de Guerrero por parte de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), salió en conferencia de prensa para anunciar a los medios de comunicación y al pueblo del estado que los resultados preliminares obtenidos por su equipo de trabajo la dieron como amplia vencedora de la elección.

Acompañada por su padre, Félix Salgado Macedonio, la aspirante a gobernadora se mostró segura y afirmó que la cuarta transformación había llegado al estado de Guerrero, luego de dar a conocer que domina las encuestas de salida y que incluso en algunos casos posee una ventaja de 2 a 1 contra su perseguidor inmediato, Mario Moreno, de la coalición Va Por Guerrero.

“A los guerrerenses, mi más grande reconocimiento, porque su voluntad fue expresada de manera contundente a favor de la democracia, de la justicia y de la dignidad. Fueron ellos quienes de manera contundente quisieron que la cuarta transformación llegara al Estado de Guerrero”, afirmó Evelyn Salgado.

Evelyn Salgado se declaró ganadora de la elección en Guerrero (Foto: FB/Evelyn Salgado)

“Queremos informarles que hasta las 19:20 horas, nuestra ventaja es irreversible. ¡Ya ganamos! Tenemos datos importantes, encuestas de salida, algunas actas y en muchos casos estamos ganando 2 a 1 la elección. Este triunfo será contundente y que no quepa duda la llegada de la democracia a nuestro estado”, declaró en un comunicado conjunto en el que se dieron por hecha su victoria.

Evelyn Salgado estuvo acompañada de su padre y excandidato, Félix Salgado Macedonio, quien recibió particular atención por parte de los medios de comunicación que asistieron, así como de Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general en funciones de presidente, quiene han acompañado toda la candidatura de Salgado Pineda.

Durante la sesión realizada en Chilpancingo, Guerrero, la todavía aspirante a gobernadora hizo un llamado a la población guerrerense para unirse y buscar el bienestar de todos los residentes, por lo que puso sobre la mesa el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y los valores que pregonó durante su campaña electoral.

La candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena, Evelyn Salgado Pineda en conferencia de prensa señalaron que la victoria para "la Torita", es irreversible (Foto: Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro)

“Llamo a todas y todos los guerrerenses a esta conciliación y unidad, a que trabajamos de la mano porque nuestro estado nos necesita. Este no es un proyecto de una sola persona, este es un proyecto de nación, con principios muy firmes que tenemos de nuestro presidente, que son no mentir, no robar y no traicionar, así que vamos a seguir sobre esa línea. ¡Con el pueblo todo y sin el pueblo nada!”.

Además, “La Torita” dejó en claro que esta victoria no tiene lugar a discusión y que es cuestión de tiempo para que el Instituto Nacional Electoral la avale como gobernadora electa de Guerrero, uno de los estados con mayor polémica durante la campaña electoral a lo largo de México.

“Hoy quien gana es la democracia, es el pueblo de Guerrero. La voz del pueblo se hizo efectiva en las urnas y en unos momentos más se harán oficiales los resultados: ¡Ya ganamos!”, declaró con seguridad y entre aplausos de sus simpatizantes durante la rueda de prensa.

Encuestas de salida dan como amplia ganadora a Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura del estado de Guerrero (REUTERS/Edgard Garrido)

Encuestas de salida por parte de Massive Caller dieron a conocer que Evelyn Salgado Pineda aventaja a su principal contrincante por más de 20 puntos, Mario Moreno, candidato por la coalición Va Por Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“El mismo reconoció que siempre fue abajo en las encuestas. Fue un caballo muy flaco que nunca alcanzó a nuestra candidata. Hoy se proclama con base en nada y solamente lo hace para querer engañar al pueblo de Guerrero”, afirmó Marcial Rodríguez Saldaña tras ser cuestionado sobre la postura de Mario Moreno, quien también se alzó como ganador en rueda de prensa.

