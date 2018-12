Perotti tiene una característica particular para manejarse dentro del ámbito político. Evita participar en las disputas nacionales que tiene el peronismo y suele abocarse a los vericuetos del ámbito provincial. Esa idea será la que atraviese su campaña en el 2019. No se va a meter en la elección nacional ni en la organización del peronismo a lo largo y ancho del país. No jugará sus fichas en el armado de Alternativa Federal ni pondrá sus pies demasiado cerca de Unidad Ciudadana. Hará equilibrio. Sabe como hacerlo.