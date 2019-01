-Yo creo que Macri es Vidal y que Vidal es Macri. No existiría María Eugenia Vidal su no hubiera existido Mauricio Macri. Piensan lo mismo. Sí hay diferencias de formas, ella puede tener formas más amigables, más simpáticas, pero acá no se trata de simpatías, se trata de gobernar la provincia más importante del país. Y esta provincia necesita transformaciones importantes. Lo que no lo hizo hasta ahora la gobernadora ya no lo va a hacer. La transformación más importante de una gestión se da siempre en los dos primeros años de gobierno, lo que no hizo no esperemos que lo haga ahora porque no va a poder.