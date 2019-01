-Totalmente. La dinámica argentina hace muchas veces eso de etiquetar, yo lo que trato es de saltar esa famosa grieta. No hago periodismo de periodistas, no me interesa criticar, que cada cual cumpla su rol y después en todo caso es la gente la que determina a quién elige. Me parece que el periodismo en la Argentina tiene que hacer eso, pasar a una etapa ya superior, saltar la grieta. Lamentablemente no creo que eso ocurra, vemos todos los días cómo hay casos de mentiras que desde los medios siguen existiendo y eso es malo para la sociedad y malo para el periodismo.