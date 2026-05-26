Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO entre el Universitario de Lima y el Deportes Tolima, en el estadio Monumental de Lima, por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.
Programación para el 26 de mayo
LDU Quito vs. Always Ready: 5:00 p. m.
Lanús vs. Mirassol: 5:00 p. m.
Nacional de Uruguay vs. Coquimbo Unido: 7:30 p. m.
Universitario de Lima vs. Deportes Tolima: 7:30 p. m.
Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín: 7:30 p. m.
Flamengo vs. Cusco FC: 7:30 p. m.
Posiciones del grupo B en Libertadores
- Coquimbo Unido (Clasificado): 10 puntos (+3)
- Deportes Tolima: 7 puntos (+1)
- Universitario de Lima: 5 puntos (-1)
- Nacional de Uruguay: 5 puntos (-3)
Por su parte, el Deportes Tolima estaría tranquilo con un empate en la capital peruana, pues al ser segundo en el grupo B, tanto el triunfo como la igualdad lo meterían en la siguiente fase, sin depender de nadie y logrando un objetivo necesario para recuperar la confianza de una afición golpeada por la eliminación en semis de la Liga BetPlay.
Universitario de Lima solo tiene la opción de ganar, pues se encuentra por debajo de los tolimenses y lo único que le sirve son los tres puntos, además de que depende de que otro de sus rivales directos no gane por una cantidad de goles superior a la suya en el estadio Monumental.
Se cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores, que dejó muchas emociones a lo largo de cinco jornadas y en la última fecha se definen todos los clasificados a los octavos de final, con dos clubes en el grupo B que pelearán por uno de esos lugares o ser eliminados.