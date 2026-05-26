Deportes

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Guardar
Google icon
- crédito @cdtolima/X
Deportes Tolima está a un paso de llegar a los octavos de final en Copa Libertadores y enfrenta a Universitario, que busca el mismo objetivo - crédito @cdtolima/X

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO entre el Universitario de Lima y el Deportes Tolima, en el estadio Monumental de Lima, por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

19:32 hsHoy

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

El "Azul" cayó ante el equipo dirigido por Lucas Bovaglio en el Teniente de Rancagua-crédito @MillosFCoficial/X
El "Azul" cayó ante el equipo dirigido por Lucas Bovaglio en el Teniente de Rancagua-crédito @MillosFCoficial/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

Leer la nota completa
19:23 hsHoy

Programación para el 26 de mayo

LDU Quito vs. Always Ready: 5:00 p. m.

Lanús vs. Mirassol: 5:00 p. m.

Nacional de Uruguay vs. Coquimbo Unido: 7:30 p. m.

Universitario de Lima vs. Deportes Tolima: 7:30 p. m.

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín: 7:30 p. m.

Flamengo vs. Cusco FC: 7:30 p. m.

19:21 hsHoy

Posiciones del grupo B en Libertadores

  1. Coquimbo Unido (Clasificado): 10 puntos (+3)
  2. Deportes Tolima: 7 puntos (+1)
  3. Universitario de Lima: 5 puntos (-1)
  4. Nacional de Uruguay: 5 puntos (-3)
19:20 hsHoy

Por su parte, el Deportes Tolima estaría tranquilo con un empate en la capital peruana, pues al ser segundo en el grupo B, tanto el triunfo como la igualdad lo meterían en la siguiente fase, sin depender de nadie y logrando un objetivo necesario para recuperar la confianza de una afición golpeada por la eliminación en semis de la Liga BetPlay.

19:19 hsHoy

Universitario de Lima solo tiene la opción de ganar, pues se encuentra por debajo de los tolimenses y lo único que le sirve son los tres puntos, además de que depende de que otro de sus rivales directos no gane por una cantidad de goles superior a la suya en el estadio Monumental.

19:14 hsHoy

Se cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores, que dejó muchas emociones a lo largo de cinco jornadas y en la última fecha se definen todos los clasificados a los octavos de final, con dos clubes en el grupo B que pelearán por uno de esos lugares o ser eliminados.

Temas Relacionados

EN VIVOUniversitario vs. TolimaCopa LibertadoresUniversitario de LimaDeportes TolimaColombia-Deportes

Últimas noticias

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El equipo antioqueño avanzará a los octavos de final del torneo continental si gana o empata como visitante en el estadio UNO. Una derrota, en cambio, lo dejará en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia

Perea es hincha del equipo rojo de Antioquia y fue campeón en 2002-II, rompiendo la sequía de 45 años sin títulos para la institución

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

El cuadro de las “Águilas” de Londres quiere seguir haciendo historia tras conseguir la FA Cup en la temporada 2024-2025 ante el poderoso Manchester City

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

Panini lo logró: estos son los jugadores de la selección Colombia finalmente convocados que aparecen en el álbum del Mundial 2026

Seis jugadores de los citados no tendrán lámina en el álbum coleccionable, pero los 18 incluidos por la empresa italiana fueron llamados por Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo

Panini lo logró: estos son los jugadores de la selección Colombia finalmente convocados que aparecen en el álbum del Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Planes de gobierno y del infierno

Planes de gobierno y del infierno

Por qué leer con regularidad sería una herramienta clave para la longevidad, según un estudio

Yanina Latorre y Lola en Viena: música en vivo, palacios imperiales y la emoción frente a “El Beso” de Klimt

Operación “Oh là là”: encontraron cocaína del escorpión en un departamento de Palermo

Cuáles son las diferencias entre el RIGI y el nuevo Súper RIGI que quiere aprobar el Gobierno de Milei

INFOBAE AMÉRICA

El parque nacional más visitado de EEUU elimina reservas y ahora enfrenta filas y tráfico récord

El parque nacional más visitado de EEUU elimina reservas y ahora enfrenta filas y tráfico récord

Reino Unido anunció sanciones contra redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a evadir restricciones financieras

Nueva amenaza de Rusia: Rubio reveló que Lavrov le dijo que Kiev “se convertirá en un lugar muy peligroso”

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

Cómo la urbanización transforma el comportamiento animal: el patrón que se repite en 133 especies

DEPORTES

La verdad sobre la novela del pase de Julián Álvarez: los interesados y el gigante con “músculo financiero” para una oferta top

La verdad sobre la novela del pase de Julián Álvarez: los interesados y el gigante con “músculo financiero” para una oferta top

Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

La Fórmula 1 eligió a Franco Colapinto como uno de los mejores pilotos del GP de Canadá: a quién igualó en el primer lugar

La otra convocatoria de Argentina: los 6 futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

Julián Álvarez habló de la competencia interna que tiene con Lautaro Martínez en la selección argentina