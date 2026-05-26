Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO entre el Universitario de Lima y el Deportes Tolima , en el estadio Monumental de Lima, por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Se cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores , que dejó muchas emociones a lo largo de cinco jornadas y en la última fecha se definen todos los clasificados a los octavos de final, con dos clubes en el grupo B que pelearán por uno de esos lugares o ser eliminados.

Universitario de Lima solo tiene la opción de ganar , pues se encuentra por debajo de los tolimenses y lo único que le sirve son los tres puntos, además de que depende de que otro de sus rivales directos no gane por una cantidad de goles superior a la suya en el estadio Monumental.

Por su parte, el Deportes Tolima estaría tranquilo con un empate en la capital peruana , pues al ser segundo en el grupo B, tanto el triunfo como la igualdad lo meterían en la siguiente fase, sin depender de nadie y logrando un objetivo necesario para recuperar la confianza de una afición golpeada por la eliminación en semis de la Liga BetPlay.

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

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