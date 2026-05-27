Colombia

Elecciones presidenciales 2026: así puedes obtener un 10% menos en la matrícula universitaria tras votar el 31 de mayo

Un paquete de incentivos está dirigido a quienes acuden a las urnas, brindando oportunidades como prioridades en trámites, rebajas en documentos oficiales y facilidades en el ámbito educativo

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El voto en Colombia otorga beneficios legales que incentivan la participación ciudadana y fortalecen la democracia nacional - crédito Imagen Ilustraiva Infobae
El voto en Colombia otorga beneficios legales que incentivan la participación ciudadana y fortalecen la democracia nacional - crédito Imagen Ilustraiva Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales y de vicepresidente, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Además de la importancia de elegir a los nuevos líderes del país, el acto de votar en Colombia trae consigo beneficios legales que reconocen y estimulan la participación ciudadana en la vida democrática.

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La legislación colombiana contempla una serie de incentivos y estímulos para los sufragantes. Uno de los más destacados es el descuento en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, que se ha convertido en un reconocimiento tangible al compromiso con el voto y la democracia.

¿Cómo funciona el descuento de matrícula por votar?

La creadora de contenido pidió no quedarse solo con los reels en Instagram y pidió investigar más fuentes y medios de comunicación - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
La Ley 403 de 1997 y sus modificaciones garantizan un descuento del 10% en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior que voten - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

De acuerdo con la Ley 403 de 1997, modificada por la Ley 815 de 2003 y la Ley 2019 de 2024, los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tienen derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula si acreditan haber votado en los últimos comicios celebrados antes del inicio del respectivo período académico.

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El beneficio es exclusivo para estudiantes de universidades, institutos técnicos y tecnológicos públicos, y no se aplica en instituciones privadas. El descuento se otorga presentando el certificado electoral correspondiente a la última jornada de votación, en este caso, la del 31 de mayo de 2026. El certificado puede obtenerse en la mesa de votación o descargarse posteriormente desde la página de la Registraduría Nacional.

El descuento del 10% no solo se hace efectivo en el semestre inmediatamente posterior al voto, sino que permanece vigente hasta las siguientes elecciones en que el estudiante pueda participar, siempre que corresponda al período académico en curso. Es decir, si un estudiante vota en las presidenciales, podrá recibir el descuento en todos los periodos que transcurran antes del siguiente proceso electoral habilitado para su participación.

La inscripción previa no solo permite votar el 8 de marzo, sino que establece este lugar como el punto asignado para futuras elecciones - crédito Sergio Acero/Colprensa
El descuento en matrícula universitaria solo está disponible para estudiantes de universidades, institutos técnicos y tecnológicos públicos, excluyendo a las instituciones privadas - crédito Sergio Acero/Colprensa

La ley estipula que las instituciones oficiales están obligadas a conceder el descuento y que el Gobierno nacional apoyará financieramente a estas instituciones mediante transferencias que reconocen el monto total de los descuentos realizados, de acuerdo con los recursos disponibles en cada vigencia.

Procedimiento para acceder al beneficio

Para hacer efectivo el descuento del 10% en la matrícula, el estudiante debe presentar ante la oficina de admisiones o tesorería de la institución el certificado original o copia válida que demuestre que votó en la última elección. Es fundamental que el sufragio haya sido ejercido antes del inicio del periodo académico para el que se solicita el beneficio.

El Gobierno nacional también solicita a las instituciones públicas de educación superior que reporten el valor total de los descuentos aplicados, tanto del orden nacional como territorial, para efectos de transparencia y control.

El certificado electoral que entregan los jurados de votación es el documento que permite solicitar el medio día de descanso laboral tras participar en una elección en Colombia- crédito VisualesIA
Presentar el certificado electoral es el requisito obligatorio para acceder al descuento del 10% en la matrícula, según la normativa vigente - crédito VisualesIA

Otros beneficios legales para quienes votan

Además del descuento en la matrícula, la ley colombiana otorga una serie de beneficios adicionales para quienes ejercen su derecho al voto:

  • Prelación en caso de empate en los resultados de exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.
  • Rebaja en el tiempo de servicio militar obligatorio: un mes menos para soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y dos meses menos para soldados campesinos o regulares.
  • Prioridad en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado, en caso de igualdad de condiciones entre los concursantes.
  • Rebaja del 10% en el costo de expedición del pasaporte, aplicable una sola vez durante los cuatro años siguientes a la votación.
  • Descuento del 10% en el valor de la expedición inicial y renovación del pasado judicial, de la Libreta Militar y de duplicados de la cédula de ciudadanía (a partir del segundo duplicado).
  • Media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado para votar, cuando la jornada laboral coincida con la elección

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