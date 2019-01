-Mar del Plata es un punto donde tenés dos públicos, el marplatense con sus problemas, muchas veces no resuletos, sobre todo enfocado en la crisis económica que hay, con el tema de la pesca y la industria textil. Y también por qué no decir lo del turismo, porque se tenía una expectativa que no se está cumpliendo. Por el otro lado viene gente de todo el país, sobre todo del interior, a la que yo escucho con mucha atención porque me transmiten la problemática de cada lado. Yo logré transmitirle confianza a la gente. Tengo el apoyo de un gran sector y quizás de otro no porque tenemos diferencias claras y contundentes en mis pensamientos y mi forma de ser.