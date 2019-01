No hay elementos para señalar que esas muertes estén vinculadas con la de Nisman. La mujer fue hallada en febrero de 2015 y nunca se pudo determinar su identidad. La causa penal fue archivada. El ex sargento Héctor Goncalvez Pereyra fue asesinado en septiembre de 2016 cuando custodiaba un camión que transportaba ropa. Goncalvez Pereyra tenía a su nombre entre 10 y 12 celulares de los cuales tres usaba la gente que trabajaba en el área de Stiuso, lo que fue reconocido por el ex agente de inteligencia pero negó conocer a Goncalvez Pereyra. La investigación concluyó que se trató de un crimen vinculado al tráfico de piratas del asfalto. Goncalvez Pereyra no declaró en la causa por la muerte de Nisman.