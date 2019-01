-Hace 22 años. No recuerdo con qué disco. Pero sí por qué: me di cuenta que había pasado mucho tiempo y no tenía recuerdos de la infancia de mi hijo. Y me sentí un boludo, de vivir para la política, que me hizo llevarme un montón de momentos chiquititos. No hay que cometer el error de no hacerlo porque te arrepentís como yo. Y entonces me puse a buscar cómo conectar con él y me metí con Los Redondos. Y después las vueltas de la vida me hicieron conocerlo al Indio. Pero no hablo de él, respeto su culto a la vida privada.