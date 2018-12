"Yo conozco todos los movimientos", dijo Raúl Algarañaz a Infobae. Luego, enumeró los viajes, los pagos (que no deberían existir) a los miembros de la junta electoral, las cifras de cientos de miles de pesos por brindis de fin de año de los que fue testigo. "A mí me decían: 'acomodalo como puedas' y entonces yo obraba en ese sentido", dijo Rául Argarañaz. "Ni siquiera es contador, nos estuvo engañando", declaró Patricia Argañaraz a una radio salteña. "Nos conocemos desde hace más de cuarenta años, es ridículo lo que dice mi hermana", planteó el hombre de los balances, que muestran préstamos de salud que, por usos y costumbres sindicales, no son devueltos por los afiliados pero realizados a nombre de Patricia Argañaraz.