Hay un sector del Gobierno que sostiene que si no se tiene una orden de captura internacional de Interpol de los detenidos en Hamburgo que ahora quieran ingresar a la Argentina no se los podría rechazar. Este dilema se dio el año pasado con algunos de los manifestantes antiglobalización que quisieron venir a Buenos Aires para la cumbre de la OMC y fueron detenidos en Ezeiza. Luego se presentaron organismos de derechos humanos en su defensa porque no tenían una orden de captura de Interpol.