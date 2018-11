¿Pichetto, Camaño, De Pedro e Itúrrez de Cappellini jugarán en conjunto? Esa era una de las preguntas que más se repetía en la jura. Nadie daba una respuesta asertiva. "No hay que descartar un bloque, pero no un bloque para todas las decisiones", contestó un hombre del PJ. Hubo un gesto que no pasó desapercibido.