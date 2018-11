Una arquitecta italiana despedida, una ex pareja que habló de más y ahora está muerto y la sospecha de haberse quedado con 50 millones de dólares que pertenecieron al ex presidente Néstor Kirchner. Todos estos ingredientes son los que apuntan sobre Juan Carlos Campillo, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, fue clave en el entorno del ex presidente y ahora quedó preso en la causa de los cuadernos de la corrupción.