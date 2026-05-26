México

Presidente de Santa Elena, Tlaxcala, dispara contra vivienda tras presunta discusión con su esposa

Vecinos denunciaron que el funcionario habría atacado el inmueble luego de que una familia resguardó a su pareja ante presuntas amenazas y agresiones verbales

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Tras la difusión del video, usuarios exigieron el esclarecimiento de los hechos y una postura oficial de las autoridades locales.

El presidente de Santa Elena, comunidad perteneciente al municipio de Teacalco, Tlaxcala, Severo Bernal Jiménez, fue señalado por presuntamente realizar disparos contra una vivienda habitada, en un hecho que quedó grabado en video y comenzó a difundirse en redes sociales durante la noche de este lunes, aunque la agresión ocurrió desde el miércoles 29 de abril, de acuerdo con los datos proporcionados por la cámara de seguridad de la casa.

De acuerdo con testimonios de vecinos y de las personas afectadas, el funcionario habría llegado al domicilio después de que una familia brindó refugio a su esposa, Mary “N”, quien momentos antes presuntamente sufrió amenazas y agresiones verbales.

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Los habitantes señalaron que el servidor público se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando acudió al inmueble y comenzó a disparar contra la fachada de la casa en varias ocasiones. En las imágenes difundidas en plataformas digitales se escuchan múltiples detonaciones mientras personas permanecían al interior de la vivienda.

Hasta el momento no hay registros de personas lesionadas, aunque los vecinos afirmaron que el ataque provocó temor entre habitantes de la zona.

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Tras la difusión del video, habitantes de Santa Elena acusaron presunta omisión de las autoridades municipales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al señalar que, pese a la denuncia presentada por las víctimas, no se han informado avances sobre posibles investigaciones o medidas contra el funcionario.

El caso comenzó a generar reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron el esclarecimiento de los hechos y una postura oficial de las autoridades locales sobre la conducta atribuida al presidente de Santa Elena.

Hasta el cierre de esta nota informativa, ni el ayuntamiento de Teacalco ni la Fiscalía estatal han emitido información pública relacionada con el video o con las acusaciones realizadas por los vecinos.

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