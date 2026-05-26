Maribel Guardia y Chacón acusan a Addis Tuñón de usar cargo de tutriz para exclusivas y valoran pedir su destitución

Maribel Guardia y Addis Tuñón aparecen en esta composición, ilustrando la controversia sobre la tutela del nieto de la reconocida actriz y cantante. (Instagram)

Maribel Guardia y Marco Chacón podrían buscar la destitución de Addis Tuñón como tutora de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón.

Los señalamientos sobre un presunto “conflicto de intereses” y el uso mediático del cargo marcaron el tono del nuevo capítulo en el juicio sucesorio. El encuentro con los medios se transmitió el 25 de mayo a través del canal de YouTube de Berenice Ortiz.

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Marco Chacón acusó conflicto de intereses en la nueva tutriz

El albacea Marco Chacón afirmó ante reporteros que no podía renunciar al cargo debido a la impugnación del testamento, pero reiteró que no tenía interés en continuar.

“No he renunciado técnicamente porque no puedo hacerlo. Cuando se impugna el testamento se abre un proceso que me coarta la posibilidad de hacer muchos movimientos”, explicó.

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(Instagram)

Chacón aseguró que desde octubre de 2025 la representación legal de Imelda Garza Tuñón solicitó la remoción de albacea y tutriz. Ante esto, él le habría señalado al juez que no tenía intención de permanencer en el cargo.

¿Buscarán destitución de Addis Tuñón?

Sobre la designación de Addis Tuñón, Chacón adelantó que valoraban pedir el cambio de tutora.

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“Estamos valorando. Hay un conflicto de interés en dos vías. En una, por cuanto ella vela por los intereses de la madre, que es la que le está peleando la herencia al niño. Y la posición de tutora debería ser para pelear los intereses del niño, que no de la madre. Además tiene un conflicto de interés en el sentido que está utilizando el cargo para vender exclusivas en medios de comunicación”, sentenció.

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)

Maribel Guardia criticó la exposición mediática de Addis Tuñón

En la misma conversación, Maribel Guardia señaló que la actual tutora estaría usando el cargo para obtener exclusivas en televisión.

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“El día que fue a la audiencia no le dio entrevista a los medios porque quería llegar a las exclusivas de su programa”, afirmó.

Guardia insistió en que una tutora no debía hablar públicamente de un tema tan delicado y llamó a Addis Tuñón a deslindarse de intereses ajenos al bienestar del menor.

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“Hay demasiados intereses de parte de ella, porque a partir de tener ese cargo no debería estar hablando en televisión de temas tan delicados”.

(Fotos: Cuartoscuro)

Guardia aseguró que lo que hacía por José Julián era incondicional y reiteró que desde que el menor ya no estuvo bajo su cuidado solicitó al juez cubrir todos los gastos del niño.

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Cuestionada sobre la posibilidad de un plan mediático de la televisora junto con Imelda Garza, Guardia respondió: “Publican tres veces al día hablando pestes de nosotros. Imagínate qué horror el puesto que tiene esta mujer y aparte tener un micrófono todo el día hablando mal de nosotros. Entonces, poca seriedad, señora”.