— Se ha trabajado sobre la mayoría de los aspectos, sin embargo muchas veces desde una visión muy parcial y muy partidaria. Yo he intentado en los últimos 30 años encontrar aspectos no estudiados o reexaminar otros que ya estaban trabajados pero desde una visión muy, muy estrecha. Siempre me preguntan acerca del aporte que podemos hacer los historiadores no argentinos a la historiografía del peronismo, y me parece que esta relativa distancia que tenemos de la política argentina, el hecho de que no estamos metidos en las internas de acá, a veces nos da la posibilidad de analizar este fenómeno con sus luces y sombras. No tenemos que declararnos peronistas o gorilas para mirar desde un bando u otro. Pero cuando miro retrospectivamente, varios temas que he trabajado eran novedosos en su momento. Por ejemplo, el primer trabajo académico sobre el uso y abuso del deporte en la Argentina peronista, que publiqué en los años 90, en aquel momento fue pionero en muchos sentidos.