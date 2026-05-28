España

Cuántos euros me dan por un dólar este 28 de mayo

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Guardar
Google icon
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que el “billete verde” registre cambios en su cotización en los mercados mundiales. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la región y la estabilidad de superávit corriente.

PUBLICIDAD

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversionistas, compañías multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 28 de mayo.

Precio del dólar hoy

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En el ámbito financiero, el tipo de cambio es un indicador clave de la salud económica. Actualmente, 1 dólar estadounidense está cambiándose por 0,8627 euros

PUBLICIDAD

Estas cifras resaltan la dinámica de las economías que impactan no solo en el comercio exterior sino también en la inversión y la planificación financiera a nivel empresarial y personal. 

La evolución de este tipo de cambio es especialmente crítica para sectores que dependen de la importación o exportación de bienes y servicios entre estas dos regiones, obligando a una revisión continua de estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los dietistas coinciden en que comer melón todo el verano tiene grandes beneficios, pero con una condición

Aporta hidratación, pocas calorías y nutrientes esenciales, pero su consumo excesivo puede provocar molestias digestivas

Los dietistas coinciden en que comer melón todo el verano tiene grandes beneficios, pero con una condición

La psicología explica por qué las parejas siguen discutiendo sobre algo que ya ha pasado y ya se ha solucionado

Las diferencias en la memoria y la interpretación de los hechos dificultan que las discusiones lleguen a su fin, desplazando el conflicto del problema original hacia la defensa de versiones opuestas

La psicología explica por qué las parejas siguen discutiendo sobre algo que ya ha pasado y ya se ha solucionado

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Zaragoza este 28 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Zaragoza este 28 de mayo

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

Los socios y la oposición critican que la norma deja fuera a partidos y sindicatos, además de depender de un organismo vinculado al Gobierno

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

La impactante tradición de la familia real de Malasia para presentar a su nueva heredera: tijeras, rezos y un ritual centenario

La pequeña Khadeeja, nieta del rey Ibrahim Iskandar, ha protagonizado una ancestral ceremonia de bienvenida en la corte de Johor que ha reunido a buena parte de la realeza malaya

La impactante tradición de la familia real de Malasia para presentar a su nueva heredera: tijeras, rezos y un ritual centenario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

Leire Díez recurrió a un ministro chavista para recabar pruebas contra un fiscal anticorrupción acusado de tener relaciones con una menor

La reunión de Santos Cerdán con Leire Díez en Ferraz que fue “un punto de inflexión” en la trama para frenar las causas judiciales contra el PSOE: “Mira el jefe cómo cita lo de los audios”

El papel de Miguel Palomero dentro de la presunta trama internacional de Plus Ultra que realizaba operaciones con petróleo y oro venezolano

Sumar defiende la continuidad del Gobierno de coalición por “una larga lista de logros” conseguidos con el PSOE

ECONOMÍA

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

Los bancos dificultan la apertura de cuentas a inmigrantes en situación irregular y se escudan en la normativa antiblanqueo

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista