La Cámara Federal revocó hoy el sobreseimiento y procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y al ex titular de la SIGEN Daniel Reposo, junto a un grupo de otros ex funcionarios, por la supuesta inserción de datos falsos en un acta de asamblea de la empresa Papel Prensa SA del 20 de octubre de 2010. El delito es falsedad ideológica de documento público, que prevé una pena máxima de seis años de prisión.